Le CR Belouizdad a décroché son billet pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération africaine de football (CAF).

Le club algérien s’est imposé 2-0 face aux Guinéens de Hafia Conakry, vendredi soir, au stade Nelson-Mandela de Baraki, lors du match retour du 2e tour préliminaire.

À l’aller, disputé à Thiès (Sénégal), les deux formations s’étaient quittées sur un score de 1-1, offrant ainsi un léger avantage aux Algériens pour le retour à domicile.

Un match maîtrisé après la pause

Le début de rencontre a été équilibré, avec une légère domination du CRB, sans réussite offensive en première période.

C’est au retour des vestiaires que les hommes de Sven Vandenbroeck [nom de l’entraîneur à vérifier] ont concrétisé leur supériorité.

L’ouverture du score est intervenue à la 55e minute, grâce à une reprise de volée signée Meziane, bien placé à la réception d’un centre précis.

Porté par cette réussite, Belouizdad a continué de presser. Le jeune Boussouar, entré en jeu quelques minutes plus tôt, a doublé la mise à la 68e minute, scellant le sort de la rencontre et la qualification du club algérien.

Belouizdad poursuit sa route en compétition africaine

Avec cette victoire, le CR Belouizdad valide son ticket pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération, objectif annoncé dès le début de la saison.

Le club, habitué aux joutes continentales, retrouve ainsi un niveau qu’il connaît bien après plusieurs campagnes africaines réussies.

Pour Hafia Conakry, cette élimination met fin à son parcours continental malgré un bon nul obtenu à l’aller.

Le CRB rejoint désormais les clubs qualifiés pour la prochaine étape, où il connaîtra son groupe lors du tirage prévu par la CAF dans les prochains jours.