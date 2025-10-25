Le long métrage tunisien “Where the Wind Comes From”, signé Amel Guellaty au niveau du montage, du scénario et de la réalisation, a remporté le prix du meilleur film arabe de fiction dans la compétition des longs-métrages lors de la 8ème édition du Festival du film de El Gouna (GFF, 16-24 octobre 2025), dont le palmarès a été annoncé vendredi soir.

Premier long-métrage de la jeune cinéaste tunisienne Amel Guellaty, “Where the Wind Comes From” est un road movie poétique capturant l’élan de la jeunesse tunisienne d’aujourd’hui, en quête de chances et d’un avenir meilleur. En suivant les pas de Mehdi et Alyssa de Tunis jusqu’à Djerba, la réalisatrice raconte le parcours d’un frère et d’une sœur de cœur qui rêvent d’échapper à un quotidien sans horizon.

Alyssa, 19 ans, est une jeune femme rebelle et pleine de vie. A Tunis, elle jongle entre ses études, une mère souffrante et la garde de sa petite sœur. Elle rêve d’opportunités et d’un futur encore inaccessibles dans un pays corseté par le conservatisme et l’autoritarisme. Mehdi, son frère de cœur, semble plus réservé quant à ses ambitions. Il tente de s’insérer sur le marché de l’informatique, même si le dessin reste sa véritable passion. Lorsqu’Alyssa découvre un concours d’art offrant une résidence artistique en Allemagne, elle y voit une échappatoire. Elle va convaincre Mehdi d’y participer. Seul obstacle : le concours a lieu à Djerba, plus de 500 kilomètres au sud. Grâce à son audace, elle trouve le moyen de prendre la route. Ce film qui est une coproduction entre la Tunisie, la France et le Qatar, met en scène Eya Bellagha et Slim Baccar dans les rôles principaux d’Alyssa et Mehdi.