Le festival National du Théâtre Tunisien annonce le lancement d’un appel à candidatures pour participer aux master class qui seront organisés dans le cadre de la troisième de “Saisons de la création ” par le Théâtre National Tunisien, en partenariat avec la Fondation Abdelwaheb Ben Ayed (FABA) et l’Ecole Supérieure de l’Audiovisuel et du Cinéma de Gammarth et qui démarre ce 24 octobre jusqu’au 8 novembre 2025 à Tozeur et Tunis.

Les master class seront consacrés à la photographie pour le théâtre, encadrée et dirigée par Kais Ben Ferhat et Amira Zili, à la vidéo pour le théâtre encadrée par Mourad Bechikh, à l’article critique pour le théâtre encadrée et dirigée par Faouzia El Mezzi.

Les meilleurs travaux proposés par les participants seront couronnés par des prix d’encouragement suivants:

Prix de la meilleure photo de théâtre : 1 500 DT

Prix de la meilleure vidéo de théâtre : 1 500 DT,

Prix du meilleur article de critique théâtral : 1 500 DT.

Les masters class auront lieu le 31 octobre 2025 à La salle le Quatrième Art. Les participants doivent suivre également les activités du festival qui se tiendra du 1er au 08 novembre 2025.

Les dossiers de candidature doivent contenir une demande écrite au nom du directeur du Festival, précisant le master class choisi, une photo d’identité et un curriculum vitae ajoutent les organisateurs sachant que La date limite de dépôt de dossier est fixée le 29 octobre 2025 à 23h59.

Les dossiers doivent être envoyés à l’adresse suivante : theatrenational29@gmail.com.