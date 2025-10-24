Un séminaire national sur le développement des compétences bleues se tiendra le 28 octobre 2025 à Tunis. Cet événement est organisé par la Blue Economy Initiative (WestMED), en partenariat avec la Délégation de l’Union européenne en Tunisie et le ministère des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger. Il associera également diverses universités, des centres de formation et des acteurs économiques.

Face aux transformations écologique, numérique et socio-économique, l’économie bleue représente un levier stratégique de croissance durable et inclusive pour la Tunisie. La valorisation des secteurs maritimes (pêche, aquaculture, tourisme côtier, énergies offshore, biotechnologies, etc.) constitue une opportunité majeure pour la relance économique et la création d’emplois, notamment pour les jeunes.

Cependant, ce potentiel est freiné par un déficit de structuration des compétences et par des obstacles à l’entrepreneuriat bleu, tels que l’accès au financement et la complexité administrative.com

Selon le site de l’organisateur, le séminaire vise à définir une vision nationale pour le développement des compétences bleues. Ses objectifs sont d’améliorer l’adéquation entre la formation et l’emploi, de combler le déficit de compétences, de stimuler l’innovation, d’intégrer les outils numériques dans la formation et de promouvoir une culture maritime.

Il réunira des représentants institutionnels, des établissements académiques, des entreprises publiques et privées du secteur maritime, ainsi que des organisations professionnelles. Ce séminaire a pour ambition de favoriser une meilleure compréhension des besoins du marché et d’aboutir à l’élaboration de recommandations pour une feuille de route nationale visant le développement des métiers et des compétences bleus en Tunisie.