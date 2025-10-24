Une mission économique tunisienne a participé, les 21 et 22 octobre 2025, à Varsovie et à Skierniewice (Pologne), au premier Forum économique tuniso-polonais, suivi d’une visite de terrain destinée à renforcer la coopération commerciale et industrielle entre les deux pays.

Organisé conjointement par l’ambassade de Tunisie en Pologne, la Chambre de commerce de Varsovie (WIG) et la Chambre de commerce et d’industrie de Tunisie (CCIT), ce forum a rassemblé des représentants d’entreprises tunisiennes et polonaises autour de secteurs, tels que le textile, l’agroalimentaire, les technologies de l’information, les composants automobiles, les cosmétiques, l’industrie pharmaceutique et les services. Des rencontres B2B, des présentations institutionnelles et des sessions de networking ont permis d’identifier des opportunités concrètes de partenariats.

Conduite par le président de la CCIT, Moncef Ben Jomâa, la délégation tunisienne a été accompagnée par l’ambassadeur de Tunisie à Varsovie, Taoufik Chebbi, ainsi que par des représentants du Centre de promotion des exportations (CEPEX), de l’Agence de Promotion des Investissements Extérieurs (FIPA-Tunisie), et de l’Office national tunisien du tourisme (ONTT).

Selon la page officielle de l’ambassade de Tunisie à Varsovie, Taoufik Chebbi a souligné le caractère stratégique de cette initiative, première mission d’affaires tunisienne organisée à Varsovie, visant à dynamiser les échanges économiques et à explorer les pistes de renforcement de la coopération économique et commerciale entre les deux pays.

Le deuxième jour, la délégation s’est rendue à Skierniewice, dans la voïvodie de Łódź, où elle a rencontré les autorités locales, notamment le vice-président de la région, Piotr Wojtysiak. Les discussions ont porté sur l’élargissement de la coopération dans les domaines de l’agriculture, de la recherche scientifique et des industries stratégiques. La mission a également visité l’entreprise VEFI, spécialisée dans l’emballage et les systèmes agricoles innovants, ainsi que l’Institut national de recherche horticole (InHort), afin d’explorer des synergies technologiques et agronomiques.

Cette mission économique marque une étape significative dans le renforcement des relations économiques bilatérales et ouvre la voie à des projets concrets de collaboration entre les opérateurs privés et les institutions des deux pays.