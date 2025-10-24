La Tunisie a lancé la plateforme nationale pour le suivi de la sécurité alimentaire, conçue pour être un espace numérique qui collecte des données et des indicateurs liés à la sécurité alimentaire et renforce la coordination entre les différentes parties intervenantes.

La sécurité alimentaire représente une priorité nationale et un axe stratégique pour le développement durable et la souveraineté nationale. Les récentes crises mondiales ont mis en évidence la nécessité d’établir un système national exhaustif de suivi et de surveillance de la sécurité alimentaire, basé sur des données précises et mises à jour pour gérer efficacement les politiques publiques, a confirmé le secrétaire d’État auprès du ministre de l’Agriculture, des Ressources Hydrauliques et de la Pêche chargé de l’eau, Hamadi Habib, à l’ouverture jeudi, de l’atelier national sur la sécurité alimentaire.

Lors de cette rencontre le responsable a souligné que la réalisation de la souveraineté alimentaire nécessite une approche globale qui inclut le développement de la production locale, la rationalisation de l’exploitation des ressources en eau, l’amélioration de la gouvernance des stocks stratégiques, et l’encouragement de la recherche et de l’investissement dans l’agriculture moderne et la technologie.

Le secrétaire d’État a affirmé, par la même occasion, l’engagement du ministère de l’Agriculture à continuer à soutenir les stratégies nationales de sécurité alimentaire d’ici 2030 et 2035, dans une vision visant à construire un système alimentaire durable et intégré pour garantir à la Tunisie une alimentation sûre et un avenir stable.

Ont participé à cette rencontre notamment des représentants du Programme Alimentaire Mondial, de l’Observatoire National de l’Agriculture, et nombre de structures nationales et internationales.