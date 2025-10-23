Les jumelles tunisiennes Bissan et Bilsan Kouka ont remporté le premier Prix du Défi de la lecture arabe “Arab Reading Challenge 2025” (ARC ) lors de la cérémonie de clôture organisée jeudi à Dubaï aux Emirats arabes Unis.

Son Altesse Cheikh Mohammed bin Rashid Al Maktoum, vice-président et Premier ministre des Émirats arabes unis et Souverain de Dubaï, a décerné le Prix aux jumelles Bissan et Bilsan Kouka, élèves en sixième année du primaire à l’Ecole du 8 février 1958 à Sakiet Sidi Youssef, dans le gouvernorat du Kef.

La neuvième édition du Défi de la lecture arabe, est le plus grand événement de lecture en langue arabe au monde organisé chaque année depuis 2015 par la Fondation Initiatives Globales de Mohammed bin Rashid Al Maktoum.

Cette édition a enregistré selon les organisateurs, une participation record avec 32.231.000 participants et participantes, de 50 pays représentant 132.112 écoles, encadrés par 161 004 superviseurs.