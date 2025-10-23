Le volume de la dette extérieure de l’État a enregistré une baisse notable, passant de 66 874 Md en 2023 à 62 539 MD en 2024. La baisse de la dette extérieure se poursuivra pour atteindre 56 971 MD en 2025 et 56 486 MD en 2026, selon un rapport du ministère des Finances.

Le volume total de la dette de l’État à la fin de l’année 2026 devrait s’élever à 156 704 MD, contre 145 032 MD en 2025, soit une augmentation de 11 672 MD.

Cette hausse est attribuable au financement du déficit budgétaire (11 015 MD) et en raison de l’impact des taux de change (650 MD), précise le rapport du ministère relatif au projet de budget de l’État pour l’année 2026.

A la fin de l’année 2026, la dette de l’État devrait atteindre 83,41% du Produit Intérieur Brut (PIB), contre 84,02 % prévus pour l’année 2025 et 84,9 % enregistrés en 2024.

Selon les prévisions de financement extérieur pour 2025-2026, l’impact de la hausse des taux de change sur le volume de la dette de l’État est estimé à raison d’une augmentation de 0,01 dinar pour les cours du dollar et de l’euro, et de 0,1 dinar pour le cours de 1000 yens japonais, ajoute la même source.

Globalement, une hausse de 1% des taux de change des devises étrangères par rapport au dinar, selon les prévisions établies pour fin 2026, entraînerait une augmentation du volume de la dette de l’État d’environ 593 MD, soit 0,32 % du Produit Intérieur Brut.