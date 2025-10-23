Le Real Madrid a arraché une victoire difficile (1-0) face à la Juventus Turin, mercredi soir, au stade Santiago-Bernabéu, lors de la 3e journée de la Ligue des champions. Ce succès permet au club espagnol de poursuivre son sans-faute européen, avec trois victoires en trois rencontres.

Bellingham, encore décisif

Pour la 22e confrontation entre ces deux géants du football européen, les Madrilènes ont longtemps buté sur la défense italienne et sur un excellent Michele Di Gregorio, auteur de plusieurs arrêts décisifs.

C’est finalement Jude Bellingham qui a délivré le Real à la 57e minute, en reprenant un tir de Vinícius Junior repoussé par le poteau droit. Ce but, le seul de la rencontre, confirme une nouvelle fois l’importance du milieu anglais dans le dispositif de Carlo Ancelotti.

Le Real Madrid enchaîne avant le Clasico

Déjà vainqueur de Marseille (2-1) puis d’Almaty (5-0), le Real Madrid signe un troisième succès consécutif et consolide sa position en tête de son groupe. Les Madrilènes abordent ainsi dans une dynamique positive le Clasico de Liga face au FC Barcelone, prévu dimanche prochain.

La Juventus en crise prolongée

En revanche, la Juventus ne parvient pas à sortir de sa mauvaise passe. Les Turinois, pourtant dangereux en contre, n’ont pas trouvé la faille et enchaînent un septième match sans victoire toutes compétitions confondues. Après deux matches nuls en Ligue des champions contre Dortmund (4-4) et Villarreal (2-2), leur situation dans le groupe se complique sérieusement.

Le 4 novembre, la Juventus accueillera le Sporting Portugal, tandis que le Real Madrid se déplacera à Liverpool pour tenter de poursuivre son parcours parfait.