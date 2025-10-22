Un Forum économique tuniso-polonais s’est tenu mardi à Varsovie, marquant la première mission d’affaires organisée par la Chambre de commerce et d’industrie de Tunisie dans la capitale polonaise.

Cet événement, co-organisé par l’Ambassade de Tunisie en Pologne et la Chambre de commerce de Varsovie, a réuni une mission économique tunisienne multisectorielle et de nombreuses entreprises polonaises.

L’ambassadeur de Tunisie à Varsovie, Taoufik Chebbi, a souligné que ce forum constitue une opportunité importante pour les acteurs économiques des deux pays d’explorer les possibilités commerciales et d’investissement disponibles. Il a mis en avant le caractère inédit de cette mission, selon la page officielle de l’ambassade sur Facebook.

Le forum a mis en lumière les potentialités économiques de la Tunisie à travers des interventions du Centre de promotion des exportations (CEPEX), de l’Agence de promotion des investissements extérieurs (FIPA-Tunisie) et de l’Office national du tourisme tunisien (ONTT), appuyées par des vidéos promotionnelles et des témoignages d’hommes d’affaires.

Le forum a également comporté une session de networking et des rencontres d’affaires bilatérales dans divers secteurs, dont le textile, les TIC, l’agroalimentaire, les composants automobiles, les services, les cosmétiques et les industries pharmaceutiques.