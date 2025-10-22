Pas moins de 650 participants issus de plusieurs pays arabes et européens sont attendus pour prendre part au premier marathon de montagne “Utra Trial Boreas”, prévu le 25 octobre à Bizerte, a annoncé Tirad Labbène, président du comité d’organisation.

A l’occasion d’une réunion de préparation tenue sous la présidence du gouverneur de Bizerte, Salem Ben Yacoub, les organisateurs ont précisé que deux courses sont prévues dans le cadre de cet Ultra Trail. La première course qui sera disputée sur une distance de 80 km, enregistrera la participation de coureurs professionnels. Les participants prendront le départ de Cap Angela, le point le plus septentrional du continent africain, pour traverser les régions de Cap Hmem, Ong Jemal, Sidi Béchir, Mnara, Douar Haj Mohamed et d’autres zones de la délégation de Sejnane, avant de retourner au point de départ.

La deuxième course, longue de 20 km, est dédiée aux coureurs amateurs et professionnels. Le départ se fera de Cap Angela vers les régions de Dar Remal, Dhouiba, Kef Abed, Jemal Sma, Fajjet Errih, Bouira et Sidi Béchir.

En marge du marathon, les organisateurs ont prévu un Village écologique et sportif, organisé avec le concours des directions et commissariats régionaux de la Jeunesse et des Sports, de la Culture, du Tourisme et de l’Artisanat ainsi que de l’Agence de Protection et d’Aménagement du Littoral.

Plus de 35 artisanes potières venues de Sejnane, Bizerte Sud et Tinja y présenteront leur savoir-faire.

Le programme prévoit également des animations culturelles, artistiques et de sensibilisation à la protection de l’environnement, ainsi que des ateliers visant à faire découvrir la richesse naturelle, historique et touristique de la région.