La BIAT, Banque Internationale Arabe de Tunisie publie ses indicateurs d’activité trimestriels arrêtés au 30 septembre 2025 qui font ressortir les résultats suivants :

Un PNB de 1 195,1 millions de dinars ;

Des charges opératoires de 538,0 millions de dinars ;

Des encours de dépôts de 21 570,2 millions de dinars ;

Des encours de crédits nets de 12 888,2 millions de dinars ;

Un coefficient d’exploitation de 45,0%.

Soutenue par la confiance de ses clients et la qualité de ses services, la BIAT inscrit ses performances financières dans la continuité et témoigne d’une rigueur de gestion et d’une capacité à créer de la valeur durable.

Au-delà des performances financières, la BIAT confirme sa dynamique de digitalisation. Ses plateformes MyBIAT et MyBIAT Corpo connaissent une adoption croissante grâce à de nouvelles fonctionnalités, une ergonomie repensée et un service renforcé de gestion à distance. La banque continue ainsi d’accompagner les usages numériques tout en garantissant la sécurité, la simplicité et la fiabilité des opérations.

L’innovation reste au cœur de la stratégie de la BIAT, comme en témoigne le lancement de la carte de paiement fractionné BIATFLEXY, une solution qui permet aux clients de régler leurs achats en plusieurs fois ou de bénéficier d’un différé de paiement selon la formule choisie. Cette nouveauté illustre la volonté de la BIAT d’offrir davantage de flexibilité et de confort dans la gestion du budget quotidien de ses clients, tout en consolidant son leadership sur le marché des solutions de paiement.

En parallèle, la BIAT poursuit la transformation de son réseau. Le programme de rénovation de ses agences continue son déploiement progressif à travers tout le territoire. Ces espaces modernisés offrent une expérience client fluide, personnalisée et tournée vers le conseil, illustrant la volonté de la banque de rapprocher l’expertise de ses équipes des besoins de chaque client.

La BIAT continue également de soutenir l’internationalisation des entreprises tunisiennes, notamment grâce à une garantie de 50 millions de dollars accordée par la Banque Africaine de Développement pour faciliter les opérations de « trade finance ».

L’année 2025 a par ailleurs consacré l’excellence et le leadership de la BIAT sur la scène financière. La banque a été élue « Meilleure Banque en Tunisie » par le magazine international Euromoney, une distinction prestigieuse qui vient saluer sa performance globale, la solidité de son modèle économique et la qualité de sa relation client. Elle a également été récompensée par Global Finance en tant que « Meilleure Banque sur le marché de change en Tunisie », confirmant l’expertise de ses équipes et son rôle de référence dans les métiers du change et du commerce international.

À travers ces réalisations, la BIAT démontre la cohérence de son modèle : une banque performante, innovante et engagée, au service de ses clients, de ses collaborateurs et de l’économie tunisienne. Fidèle à sa mission, elle continue d’allier croissance rentable, excellence opérationnelle et responsabilité sociétale, affirmant son rôle d’acteur majeur dans le développement national.

A propos de la BIAT :

Banque universelle, acteur de référence en Tunisie, la BIAT constitue aujourd’hui un groupe bancaire solide avec ses filiales dans les domaines de l’assurance, de la gestion d’actifs, du capital-investissement, de l’intermédiation boursière et du conseil. Implantée sur tout le territoire, la BIAT compte aujourd’hui 206 agences à travers toute la Tunisie. Près de 2500 collaborateurs travaillent au service de tous ses clients : particuliers, professionnels, PME, grandes entreprises et institutionnels.

Très attentive à sa responsabilité sociétale, la BIAT a traduit son positionnement citoyen par de nombreux engagements. La création de la Fondation BIAT pour la jeunesse tunisienne, au printemps 2014, en est emblématique et ancre cet engagement de façon pérenne. www.biat.com.tn