Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mardi, 21 octobre courant, au palais de Carthage, le ministre de l’Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh.

Selon un communiqué, le chef de l’État a souligné qu’à l’heure où la Tunisie déploie des efforts tous azimuts pour décrocher de nouveaux marchés d’exportation de ses dattes locales, un communiqué a été publié selon lequel “un de nos pays frères” est exclu de la campagne d’exportation des dattes tunisiennes.

Pour le président Saïed, force est de préciser que ce communiqué est “irresponsable”, promettant de demander des comptes à son auteur.

Et le chef de l’Etat d’ajouter que par delà les divergences d’approches et de positions, “nos frères demeureront toujours nos frères”, s’interrogeant à cet propos “comment un frère pourrait-il écarter son frère même en présence d’une divergence d’approches et positions entre eux ? ”

“Nos choix sont nos propres choix et nous n’accepterons plus jamais que quiconque s’y ingère”, a-t-il encore martelé, assurant que “les liens d’affinité font partie intégrante de notre histoire et de notre destin dans le cadre du respect mutuel.”

Sur un autre plan, le président de la République a évoqué la récolte record que connaissent les secteurs des dattes, du blé, de l’huile d’olive ainsi que d’autres cultures.

Des récoltes prometteuses, a-t-il dit, qui surviennent suite à des pluies bénéfiques qui se sont abattues sur les différentes régions du pays et après des années de sécheresse ayant largement affecté la sécurité alimentaire nationale.

Afin d’exploiter au mieux cette récolte record, le président Saïed a donné ses instructions en vue de soutenir davantage les petits agriculteurs, notamment, en matière d’extraction, de stockage ainsi qu’au niveau de la simplification des procédures d’octroi des crédits avantageux.

Il a à ce titre regretté que la capacité de stockage de l’Office national de l’huile (ONH) n’ait pas augmenté comme prévu entre l’année précédente et l’année en cours, appelant à redoubler d’efforts afin que cet organisme opérant dans le secteur oléicole ainsi que les autres offices puissent à nouveau remplir la mission qui est la leur.

Par ailleurs, le chef de l’État a mis l’accent sur l’impératif d’œuvrer à exporter l‘huile d’olive vers de nouveaux marchés, ajoutant que de nombreux pays d’Amérique latine et d’Asie ont exprimé leur disposition à importer notre produit local.

Face à cette forte demande mondiale pour l’huile d’olive tunisienne, le président de la République a appelé a ce que l’huile d’olive tunisienne soit localement conditionnée et qu’elle comporte le drapeau Tunisien afin que son origine soit bien identifiable.