Le projet “Greenov’i” financé par l’Union européenne et visant à accompagner et appuyer la transition écologique du secteur privé en Tunisie, vient d’annoncer l’ouverture des candidatures pour la 2ème cohorte du “GreenAssist”, un dispositif de “Voucherts Verts”, qui accompagne, gratuitement, les PME et artisans tunisiens dans leur transition écologique grâce à un diagnostic environnemental personnalisé, a fait savoir, la CONECT.

En effet, dans le cadre du programme d’appui à l’action environnementale financé par l’Union européenne en Tunisie, “Expertise France” met en œuvre le projet Greenov’i. Ce projet de 12 millions d’euros signé en février 2023, est prévu sur une durée de 5 ans. Il vise à accompagner et appuyer la transition écologique du secteur privé en Tunisie, à travers le soutien à la création d’éco-entreprises, et l’appui des entreprises déjà créées à l’adoption de modes de production durables et équitables à travers un appui financier ciblé appelé “Vouchers Verts” ou “Green Vouchers”. Le dispositif de Vouchers Verts se compose de deux types de Vouchers complémentaires et inter-liés le GreenAssist et le GreenBoost.

Le GreenAssist, objet de cet appel à candidatures, est un Voucher vert dédié à la réalisation d’un diagnostic environnemental, proposé aux candidats sélectionnés. Le diagnostic environnemental est une analyse des impacts environnementaux de l’activité de l’entreprise en vue de proposer des solutions adéquates favorisant sa transition écologique.

Ce diagnostic porte sur la Gestion de l’énergie, la Gestion durable de l’eau et la Gestion des déchets. Il permettra aux candidats sélectionnés de mieux comprendre leurs besoins pour réussir leur transition vers une gestion plus durable de leurs ressources et de faire évoluer leurs activités tout en réduisant leur impact écologique.

La clôture des candidatures est fixée pour le 17 novembre 2025.

Greenov’i est financé par l’Union Européenne en Tunisie à travers le volet entrepreneuriat vert de son Programme “Tunisie Verte & Durable” pour l’appui à l’action environnementale en Tunisie et mis en œuvre par Expertise France en collaboration avec le Centre International des Technologies de l’Environnement de Tunis, le ministère de l’Environnement et le ministère de l’Economie et de la Planification.