Le marché boursier a continué de gagner du terrain, mardi. Le Tunindex a progressé de 0,1% à 12383 points, dans un volume de 7,7 MD. Ce montant tient compte de la réalisation d’une transaction de bloc de 2,7 MD sur le titre AMEN BANK, rapporte l’intermédiaire en Bourse, Tunisie Valeurs.

Le titre POULINA GROUP HOLDING s’est adjugé la progression la plus soutenue de la séance. L’action du plus grand holding en Tunisie a gagné 6 % à 15,670 D dans un flux assez garni de 1,1 MD.

Le titre BH LEASING a figuré parmi les plus grands gagnants de la séance. L’action du leaseur adossé au groupe BH s’est bonifiée de 4,5 % à 3,980 D. La valeur a brassé un volume anémique 5 mille dinars sur la séance.

Le titre OFFICEPLAST s’est placé en lanterne rouge du TUNINDEX. L’action du spécialiste des fournitures bureautiques et scolaires a régressé de 4,5 % à 1,910 D. La valeur a été échangée à hauteur de mille dinars seulement sur la séance.

Le titre SOMOCER a terminé la séance sur une note morose. L’action du spécialiste des carreaux en céramique a perdu 4,2 % à 0,460 D. La valeur a amassé de très maigres échanges de 2 mille dinars sur la séance.

AMEN BANK a été la plus dynamique de la séance. L’action de la banque a reculé de 0,9 % à 45,500 D, en alimentant le marché avec des capitaux de 3,1 MD.