L’Office national de l’artisanat tunisien (ONAT) a lancé l’appel à candidatures pour le Prix national du meilleur projet pour les nouveaux entrepreneurs dans le secteur de l’artisanat, doté d’une valeur de trois mille dinars (3000 dinars). Les inscriptions seront ouvertes du lundi 1er décembre 2025 au jeudi 15 janvier 2026.

La remise des prix aura lieu lors du 42e Salon national de la création artisanale, prévu du 27 mars au 5 avril 2026.

Selon un communiqué de l’ONAT, cette initiative vise à stimuler l’investissement et encourager l’innovation dans le secteur artisanal tunisien.

Les candidats doivent retirer deux documents obligatoires auprès de la délégation régionale de l’ONAT compétente pour leur zone d’intervention : un formulaire de candidature et une fiche de présentation du projet, tous deux à remplir et signer. Le dossier complet, comprenant huit photos des produits, une photo de la marque commerciale (le cas échéant) et une photo de l’emballage, doit être enregistré sur clé USB.

Les dossiers, en versions papier et électronique, devront être déposés au bureau d’ordre de la délégation régionale compétente ou envoyés par courrier électronique recommandé avec accusé de réception avant la date limite du 15 janvier 2026.