Le Club Africain affronte ce mardi 21 octobre 2025 à 15h00 l’Union Sportive Monastirienne (US Monastir), au stade Hamadi Agrebi de Radès, dans le cadre de la 10e journée de la Ligue 1 professionnelle de football.

Cette rencontre, diffusée en direct sur la chaîne nationale Al Wataniya 1, s’annonce décisive pour les deux formations, en quête de points dans la course au classement.

Le Club Africain, poussé par son public, tentera de confirmer sa bonne dynamique à domicile et de se rapprocher du haut du tableau. L’équipe de Bab Jedid, emmenée par ses cadres offensifs, espère livrer une prestation solide pour renouer avec la victoire après des résultats en dents de scie ces dernières semaines.

De son côté, l’US Monastir, connue pour son jeu collectif et sa discipline tactique, se déplacera avec l’ambition de ramener un résultat positif face à un adversaire historique. Les hommes de l’entraîneur monastirien misent sur la vitesse de leurs ailiers et la solidité de leur défense pour contrer les assauts clubistes.

Le choc entre ces deux formations traditionnelles du football tunisien promet donc une affiche équilibrée et engagée, riche en intensité et en suspense, sous les yeux des téléspectateurs et des supporters présents dans les gradins.

📺 Diffusion : Al Wataniya 1

🕒 Heure du coup d’envoi : 15h00 (heure tunisienne)

⚽ Compétition : Ligue 1 professionnelle, 10e journée