Le coup d’envoi de la saison de cueillette des olives a été donné lundi au gouvernorat de Tataouine.

La récolte est estimée cette année à environ 5 mille 300 tonnes, en hausse de 32 % par rapport à la saison précédente.

Cette amélioration est due aux conditions climatiques favorables, à l’abondance des pluies durant les périodes de croissance et de floraison ainsi qu’aux efforts des agriculteurs dans l’entretien des arbres et la lutte contre les maladies, a indiqué à l’Agence TAP, le commissaire régional au développement agricole à Tataouine, Mongi Chniter.

La saison de cueillette se poursuit jusqu’au 28 février 2026 dans la région où un appel a été lancé par les autorités à l’importance du respect des conditions de cueillette, de transport, de trituration et de stockage, conformément aux normes techniques en vigueur, afin de garantir une huile d’olive de haute qualité répondant aux standards nationaux et internationaux.

Le responsable a souligné que le comité régional de suivi de la campagne oléicole a mis en place un plan complet visant à contrôler les huileries, ajoutant que des visites de terrain seront effectuées dans les différentes délégations pour suivre le déroulement de la campagne et garantir le respect des conditions lors de l’extraction de ce produit. Une tarification unifiée a également été fixée et les propriétaires de huileries ont été invités à s’y conformer et à l’afficher clairement à l’entrée de leurs établissements, a ajouté la même source.

Par ailleurs, un renforcement des actions de vulgarisation agricole est prévu pour accompagner les agriculteurs tout au long de la campagne et les sensibiliser à la valorisation des margines, en les utilisant comme engrais organique pour améliorer la fertilité du sol et réduire la pollution environnementale.

Dans ce cadre, le commissariat régional au développement agricole (CRDA) prévoit d’organiser des journées de sensibilisation sur la valorisation des margines comme fertilisant, afin d’encourager les agriculteurs à adopter des pratiques respectueuses de l’environnement, d’après la même source.