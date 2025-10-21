Une présentation-débat de l’ouvrage “Voyager pour procréer au Maghreb”, est prévue ce jeudi 23 octobre, à 17h30, au siège de l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain (IRMC) à Mutuelleville (Tunis).

“Voyager pour procréer au Maghreb. Expériences au sein d’une nouvelle industrie médicale” est un ouvrage composé de 276 pages paru le 27 juillet 2024 aux éditions IRMC-Karthala sous la direction de Betty Rouland et d’Irène Maffi.

Cet ouvrage documente les voyages de couples africains et nord-africains vers la Tunisie pour avoir recours à l’assistance médicale à la procréation (AMP). Il explore de manière comparative l’émergence de cette nouvelle industrie médicale en Algérie, au Maroc et en Tunisie. Il aborde de nombreuses questions touchant aux conceptions et pratiques de la santé sexuelle et reproductive, la circulation des patients et patientes, des professionnels et professionnelles de santé sur le continent africain, les enjeux sociaux autour de la quête d’enfant et la filiation, les normes genrées autour de la reproduction, ainsi que les politiques des industries pharmaceutiques et des cliniques privées. L’ambition est d’amorcer des réflexions sur les expériences des couples infertiles maghrébins et subsahariens et sur les conditions de leurs parcours thérapeutiques pour concevoir un enfant dans un espace transfrontalier.

Nouvel objet de recherche au Maghreb, l’AMP permet à la fois d’initier des chantiers scientifiques pionniers, mais aussi, et surtout, de renouveler la grille de lecture des enjeux sociaux contemporains qui caractérisent des sociétés maghrébines « en mouvement ». Dans une perspective sud-sud, l’ouvrage invite à décentrer le regard vers les voyages reproductifs au sein du Maghreb et de l’Afrique francophone, abordant les transformations sociales qu’engendrent ces pratiques, ainsi que le développement de nouveaux marchés et industries de la fertilité.

Betty Rouland est géographe, chercheure post-doctorante et coordinatrice scientifique du département Health de l’Institut Convergences Migrations (CNRS). Elle est chercheure affiliée à l’Institut de recherche sur le Maghreb contemporain. Irene Maffi est professeure d’anthropologie culturelle et sociale à l’Université de Lausanne. Ses recherches portent sur la santé sexuelle et reproductive et la médecine en Europe et dans les pays arabes.

Ont contribué à cet ouvrage : Aicha Benabed, Mohamed-Lamine Benayache, Trudie Gerrits, Marc-Éric Gruénais, Karin Hammarberg, Irene Maffi, Lenore Manderson, Tessa Moll, Betty Rouland, Carole Wenger, Andrea Whittaker et Kaïs Zhioua.