La quatrième édition du Colloque Mahjoub Ayari du livre et de la littérature sur le thème “La narration du soi dans la littérature tunisienne moderne : la vie de Hayet Raïs comme modèle ” aura lieu du 24 au 26 octobre 2025 à la Bibliothèque régionale de Nabeul.

Baptisé en hommage au poète Mahjoub Ayari (1961-2010), ce forum met en relief chaque année la carrière d’un auteur tunisien à travers une série de présentations scientifiques sur son œuvre et ses écrits. La précédente édition était consacrée à l’écrivain Mohamed Issa Meddeb, alors que la deuxième édition était dédiée à l’écrivain Hassanine Ben Ammou, sachant que le premier forum a rendu hommage au poète disparu Mahjoub Ayari dont le forum porte le nom.

Cette édition démarre le vendredi 24 octobre par la présentation de la biographie de l’autrice Hayet Raïs, suivie de la première session présidée par le poète Lotfi Abdelwahed. Jalila Tritar fera une présentation sur “Hayet Raïs : traductrice de son soi”, ensuite Nour El-houda Badis, fera une lecture du recueil Leyta Hinda” suivie d’une discussion avec Rahim Ben Ameur sur les labyrinthes et les artifices du récit dans les premières expériences narratives de Hayet Raïs.

Le programme de la deuxième journée comporte une présentation de Neziha Khelifi sur “La Cité colorée et l’éveil de la mémoire dans le roman “Baghdad wa kad intasafa el leylou fiha” et le directeur de la Maison du roman, Younes Soltani, abordera le thème de la rhétorique de la narration du soi dans les textes de Hayet Raïs : le livre ” Sayidat Asrar Ishtart” comme modèle.

Le programme de la journée de clôture le dimanche 26 octobre sera consacré à une présentation de Thouraya Sithom sur le féminisme dans la première étude scientifique de l’écrivaine ” Les mères célibataires : stigmatisation ou choix ? ” qui a remporté le Prix Zoubeida B’chir pour la recherche en langue arabe pour l’année 2024. Elle sera suivie de la projection du long métrage documentaire ” حدود الله Looking for my mother” d’Anis Lassoued (65 minutes).