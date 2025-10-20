Le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX) organise la participation des entreprises tunisiennes au Salon International de la Construction, de la Finition et de l’Infrastructure « SENCON» qui se tiendra, du 5 au 7 février 2026, à DAKAR au Sénégal.

Organisée en étroite collaboration avec son bureau à Dakar, la participation des entreprises tunisiennes, s’inscrit dans le cadre de la réalisation du Programme National des Foires et Expositions à l’étranger au titre de l’année 2026 du CEPEX.

Le CEPEX a lancé dans cadre un appel à participation à l’adresse des entreprises tunisiennes qui veulent prendre part au sein du Pavillon National au salon SENCON afin de mettre en avant leurs produits et services, nouer des relations d’affaires et profiter d’une visibilité internationale.

Le centre a rappelé que l’événement offre une plateforme stratégique pour valoriser le savoir-faire tunisien dans les secteurs de la construction et des BTP. Il favorisera également des rencontres avec des opérateurs économiques sénégalais, permettant ainsi d’explorer des opportunités de partenariats dans un marché en pleine expansion, a jouté la même source.

Avec 250 exposants issus de 19 pays, 12 500 visiteurs professionnels et plus de 450 rencontres B2B organisées en 2025, SENCOM se veut un véritable rendez-vous incontournable pour le secteur du BTP en Afrique de l’Ouest.