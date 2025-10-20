L’Université de la Manouba organise du 20 au 24 octobre 2025, à la Cité des Sciences de Tunis, la 5ème édition des Doctoriales multidisciplinaires, qui est inscrite cette année sous le thème : « Vivre demain : s’engager, s’adapter, changer ».

L’événement s’inscrit, selon ses organisateurs, dans la dynamique de l’Objectif de Développement Durable (ODD 13 – Lutte contre les changements climatiques) et vise à sensibiliser et à mobiliser les jeunes chercheurs autour des enjeux liés à l’adaptation, l’innovation et la durabilité.

Pendant cinq jours, des doctorants issus de disciplines variées seront immergés dans un environnement collaboratif et pluridisciplinaire. Encadrés par des experts académiques et socio-économiques, ils travailleront sur des problématiques concrètes afin de proposer des solutions innovantes et intégrées, adaptées aux réalités locales, régionales et nationales, précise-t-on de même source.

Les journées se concluront par une cérémonie officielle de remise des prix récompensant les meilleurs projets, en présence de représentants du monde académique, socio-économique et institutionnel.