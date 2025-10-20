L’UNESCO a annoncé l’achèvement des trois derniers volumes de l’Histoire générale de l’Afrique (HGA). Fruit de plus de soixante ans de recherche, le projet de cette œuvre pionnière de huit volumes dans plus de dix langues dont l’arabe, a mobilisé plus de 500 chercheurs issus de 54 pays africains et de la diaspora, ainsi que d’experts internationaux.

Les trois derniers volumes de l’Histoire générale de l’Afrique sont consacrés aux dernières avancées sociales et culturelles de l’Afrique, à ses diasporas, ainsi qu’aux défis et possibilités qui façonnent son avenir, indique l’Unesco dans un communiqué publié vendredi.

L’Histoire générale de l’Afrique de l’UNESCO porte un regard nouveau sur le passé du continent et met en avant ses habitants, leurs idées et leurs accomplissements. Que ce soit dans une salle de classe ou un jeu vidéo, l’HGA fait découvrir l’histoire de l’Afrique à la jeune génération de façon ludique et engagée.

Trois nouveaux volumes

Les volumes IX, X et XI complètent les huit premiers tomes publiés jusqu’en 1993. Plus de 200 experts africains et internationaux ont contribué à ces nouveaux chapitres, fruit de plusieurs années de recherche.

Ces volumes explorent les grandes évolutions sociales, politiques et culturelles du continent et de ses diasporas, tout en intégrant les découvertes récentes en archéologie, en anthropologie et dans les sciences humaines.

Ils abordent les dynamiques contemporaines – construction nationale, jeunesse, égalité de genre, migrations, mondialisation, justice environnementale – et valorisent le concept d’« Afrique globale », qui présente le continent comme un acteur central des réseaux mondiaux politiques, économiques et culturels.

Cette perspective met en lumière la contribution des diasporas africaines à la formation du monde moderne et à la pensée universelle, du savant Ahmad Baba de Tombouctou aux figures intellectuelles telles que W.E.B. Du Bois ou Frederick Douglass.

De nouvelles ressources éducatives pour une histoire partagée

Plus qu’une œuvre académique, l’Histoire générale de l’Afrique devient aujourd’hui un outil pédagogique mondial. L’UNESCO dévoile à cette occasion : Un guide pédagogique pour accompagner les ministères de l’éducation dans l’intégration de contenus africains contemporains dans les programmes scolaires ; et un jeu vidéo, African Heroes, téléchargeable gratuitement, qui invite les jeunes à découvrir les parcours de dix figures emblématiques issues de l’Afrique et de sa diaspora.

Ces initiatives visent à transmettre une histoire libérée des préjugés et à donner aux jeunes générations les moyens de comprendre la diversité et la richesse des héritages africains.

Un projet historique de coopération internationale

Lancé en 1964 par l’UNESCO et plusieurs États africains nouvellement indépendants, le projet de l’Histoire générale de l’Afrique est le fruit de plus de soixante ans de recherche.

Conçu sous la direction d’un comité scientifique panafricain, il a mobilisé plus de 500 chercheurs issus de 54 pays africains et de la diaspora, ainsi que d’experts internationaux. Son ambition : raconter l’histoire du continent à travers le regard africain, dans une démarche novatrice alliant tradition orale et historiographie moderne.

D’abord publiés en anglais, en français et en arabe, les volumes ont depuis été traduits dans douze langues, dont trois langues africaines – kiswahili, haoussa et peul – afin d’assurer une diffusion accessible et inclusive sur l’ensemble du continent.

Par sa rigueur scientifique et sa portée universelle, l’Histoire générale de l’Afrique est aujourd’hui reconnue comme une référence mondiale pour les chercheurs, les enseignants et le grand public. Elle continue d’éclairer la réflexion sur l’identité, la mémoire et l’avenir du continent africain dans un monde globalisé.