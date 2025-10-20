La Tunisie souligné, lors des travaux de la 80ᵉ session de la Troisième Commission (affaires sociales, humanitaires et culturelles) de l’Assemblée générale des Nations unies, son attachement indéfectible aux droits de l’homme et à l’égalité, appelant à placer ces valeurs au cœur de l’action multilatérale.

Pour la Tunisie, le 80ᵉ anniversaire de la création de l’ONU constitue une occasion de renforcer la coopération internationale et de consolider la solidarité entre les peuples en faveur d’un développement juste et inclusif, indique un communiqué du ministère des Affaires étrangères.

La Tunisie a en outre fait part de son soutien au droit au développement, considéré comme le fondement de la justice et du progrès, ainsi que de son engagement à poursuivre les efforts nationaux visant à autonomiser les femmes et les filles et à renforcer leur participation à la vie publique, dans le cadre d’une vision basée sur la justice sociale et la dignité humaine.

Par ailleurs, la Tunisie a exprimé, dans sa déclaration, sa solidarité totale avec le peuple palestinien face à la tragédie humanitaire dans la bande de Gaza, appelant la communauté internationale à assumer sa responsabilité pour garantir la pérennité du cessez-le-feu, lever le blocus imposé par l’entité sioniste et accélérer l’acheminement de l’aide humanitaire.