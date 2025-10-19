Une femme sur cinq en Tunisie souffre d’ostéoporose silencieuse, selon les données récentes du service de rhumatologie de l’hôpital universitaire La Rabta, a indiqué le Dr Hela Sahli, cheffe du service, lors d’une journée de sensibilisation organisée samedi 18 octobre à Tunis.

Une maladie fréquente et silencieuse

L’ostéoporose, caractérisée par une fragilisation progressive des os, touche principalement les femmes, surtout après la ménopause. Selon le Dr Sahli, la maladie se développe sans symptôme apparent jusqu’à la survenue de douleurs ou de fractures. Beaucoup de personnes découvrent leur état à la suite d’une fracture provoquée par une simple chute ou entorse. Chez un individu en bonne santé, ce type d’incident n’occasionne généralement pas de complication.

Sensibiliser et dépister précocement

La journée d’information, organisée dans le cadre de la Journée mondiale de l’ostéoporose célébrée le 20 octobre, visait à encourager le dépistage chez les femmes âgées de 60 ans et plus. Le Dr Sahli a recommandé la mesure de la densité osseuse à l’aide d’un appareil spécialisé, associée à des analyses de laboratoire, afin de détecter la maladie à un stade précoce et d’adopter un traitement approprié.

Des groupes à risque identifiés

Outre les femmes ménopausées, certaines personnes présentent un risque accru : celles atteintes de maladies neurologiques, d’inflammations articulaires ou intestinales, ou encore celles sous traitement prolongé à base de corticoïdes. Ces facteurs contribuent à une perte osseuse plus rapide et augmentent le risque de fractures.

Des conséquences graves en cas de fracture

La spécialiste a mis en garde contre la négligence du dépistage préventif. Selon des études internationales citées par le Dr Sahli, 25 % des femmes âgées victimes de fractures du bassin dues à l’ostéoporose décèdent dans les six mois suivant leur immobilisation. Cette donnée souligne l’importance de la prévention et de la prise en charge précoce de la maladie.

