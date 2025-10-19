Le temps sera instable ce samedi 19 octobre, marqué par des nuages denses et des pluies orageuses sur le Nord, l’Ouest et le Sud du pays, selon l’Institut national de la météorologie (INM).

Dans l’après-midi, les précipitations gagneront les régions de l’Est. Elles pourront être localement intenses, surtout à l’extrême Sud-Est, où des chutes de grêle sont possibles.

Le vent soufflera de secteur est sur le Nord et le Centre, et de secteur ouest sur le Sud. Sa vitesse restera faible à modérée mais pourra dépasser les 80 km/h par endroits. La mer sera moutonneuse, avec des conditions de navigation difficiles.

Les températures maximales varieront entre 18 et 22 °C au Nord, autour de 16 °C sur les hauteurs de l’Ouest et entre 23 et 27 °C ailleurs.

L’INM appelle à la vigilance, notamment dans les zones exposées aux pluies intenses et aux vents forts.