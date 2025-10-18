Le taux d’indépendance énergétique, qui représente le ratio des ressources d’énergie primaire par la consommation primaire, s’est situé à 36%, à fin août 2025 contre 41%, à fin août 2024, selon le rapport sur la conjoncture énergétique publié par l’Observatoire national de l’énergie et des mines.

Le bilan d’énergie primaire fait apparaître à fin août 2025, un déficit de 4,1 millions de tonne équivalent pétrole (Mtep), enregistrant ainsi une hausse de 14% par rapport à fin août 2024. Ce déficit a été enregistré, en comptabilisant la redevance sur le transit du gaz algérien, laquelle a enregistré une baisse de 11% à fin août 2025 par rapport à la même période 2024.

Le rapport a, également, montré que sans comptabilisation de la redevance, le taux d’indépendance énergétique se limiterait à 27%, à fin août 2025 contre 31% durant la même période de 2024. Les ressources d’énergie primaire se sont situées à 2,4 Mtep, à fin août 2025, enregistrant ainsi une baisse par rapport à la même période de l’année précédente de 8%.

Cette régression est due principalement à la diminution de la production nationale du pétrole brut et du gaz naturel.

Les ressources d’énergie primaire restent dominées par la production nationale de pétrole et du gaz qui participent tous les deux à hauteur de 68% de la totalité des ressources d’énergie primaire. La part de l’électricité renouvelable (production STEG et privée et autoproduction) reste timide et ne représente que 3% des ressources primaires.

En contrepartie, la demande d’énergie primaire a enregistré entre fin juillet 2025 et fin août 2024, une hausse de 5%.

Ainsi, la demande du gaz naturel a augmenté de 8% et celle des produits pétroliers a enregistré une légère hausse de 1%. Selon le rapport sur la conjoncture énergétique, la structure de la demande en énergie primaire a enregistré un léger changement. En effet, la part de la demande des produits pétroliers est passé de 49%, à fin août 2024 à 47%, durant la même période de 2025. La part du gaz naturel a augmenté, par contre, de 50 % à fin août 2024 à 52% à fin août 2025.