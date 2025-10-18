Le temps s’annonce instable samedi sur l’ensemble du pays, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM). Des nuages denses recouvriront la plupart des régions, accompagnés de pluies parfois intenses.

Orages et grêle sur plusieurs zones

Les précipitations seront temporairement orageuses et localement torrentielles, en particulier sur le Sud-Ouest dans un premier temps. Elles gagneront progressivement le Sud-Est, notamment les gouvernorats de Gabès et Sfax. Dans l’après-midi, les pluies s’étendront vers les régions du Centre et du Nord-Ouest, avec un risque de chutes de grêle.

Baisse des températures

Les températures enregistreront une légère baisse. Les maximales varieront entre 18 et 22 °C sur le Nord et les hauteurs, et entre 23 et 28 °C dans les autres régions.

Vents soutenus et mer agitée

Le vent soufflera de secteur Est au Nord et au Centre, et de secteur Ouest au Sud. Il sera relativement fort sur les côtes de l’Est et dans le Sud, plus faible à modéré ailleurs. Lors des passages orageux, les rafales pourront dépasser temporairement les 80 km/h. La mer sera peu agitée à houleuse au Nord, et agitée à très agitée le long des autres côtes.