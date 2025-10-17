Le devenir de l’humanité et des sociétés est au cœur de la 20ème édition des Journées cinématographiques méditerranéennes de Chenini (JCMC) qui se tient du 15 au 19 octobre 2025 au gouvernorat de Gabès.

Le correspondant de TAP à Gabès a fait constater une édition qui se tient dans “un contexte difficile marqué par les polluants industriels sur fond de contestations sociales réclamant des solutions urgentes pour les cas d’asphyxie dans la région”.

Le festival se déroule dans divers espaces des villes de Gabès et Chenini, à l’instar du Centre Universitaire d’animation culturelle, la Maison de jeunes et la maison de la culture de Chenini, l’Institut Supérieur des arts et métiers de Gabès, l’Institut Supérieur des études juridiques de Gabès et autres.

La cérémonie d’ouverture de cette 21e édition placée sous le thème “Le droit au futur”, a eu lieu, jeudi soir, à l’espace RHA. Des œuvres autour des thématiques telles que l’environnement et les changements climatiques, l’éducation et la transmission du savoir, la justice sociale ou encore l’imaginaire sont en lice pour le Prix Cinéma engagé.

La sélection officielle comprend une sélection de 26 films dont 14 œuvres dans la compétition représentant divers pays des deux rives de la Méditerranée (Tunisie, Egypte, Syrie, Oman, France). Le festival organise également une compétition parallèle baptisée “74h ISAM”.

La question des défis environnementaux et de la préservation des ressources naturelles est au centre d’un colloque de trois jours intitulé “Droits et Environnement”. Tables rondes, Master class et ateliers sur les métiers du cinéma, les droits de l’Homme et les lois environnementales sont également au menu de ce rendez-vous annuel organisé par l’Association Formes et Couleurs Oasiennes.

Lancé en 2005, ce festival engagé vise à construire des ponts entre les deux rives de la Méditerranée, à sensibiliser autour de questions culturelles, sociales et environnementales, et à créer un espace de dialogue et d’échange d’idées.