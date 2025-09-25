Dans le cadre de leur 20ème édition prévue en octobre, les Journées cinématographiques Méditerranéennes de Chenini (JCMC) à Gabès, organiseront un workshop autour du « film documentaire » qui sera animé par le cinéaste Ridha Tlili.

L’atelier est aura lieu les 16, 17et 18 octobre au Centre universitaire d’animation culturelle et sportive de la ville de Gabès.

Cette nouvelle édition du festival placée sous le thème “Le droit au futur” se tiendra du 15 au 19 octobre 2025. Le programme n’a pas encore été dévoilé.

Réalisateur et producteur, Ridha Tlili est connu pour ses travaux cinématographiques notamment des documentaires, portant un regard critique et sur les questions de l’époque. Il s’intéresse également à la mémoire commune en lien avec la question identitaire et les transformations sociétales actuelles.

Après des études en Tunisie, Ridha Tlili a participé à des ateliers de formation dans les métiers du cinéma en Allemagne et en Suisse et a étudié le cinéma documentaire au Danemark, Danish Film School.

Né en 1977 à Sidi Bouzid, Tlili est diplômé de l’Institut Supérieur de l’Audiovisuel et du Multimédia à la Manouba (ISAMM), en 2003. Un an après, il poursuit ses études à l’École Supérieure d’Audiovisuel et du Cinéma (ESAC-Gammarth) où il obtient un deuxième diplôme en sciences de l’audiovisuel et du cinéma en 2008. En 2011, il obtient un Master de recherche en théâtre et arts de spectacle du l’Institut Supérieur des Arts Dramatiques (ISAD-Tunis).

Ridha Tlili, alias Ayan Ken, est auteur d’un documentaire du même nom AYAN KAN (2007). Ce premier court métrage professionnel est lauréat du prix de la mise en scène au Festival International du Court Métrage de Taghit en Algérie. Il réalise ensuite deux courts métrages en 2009 : Bas Bord et Teriague, suivi de Revolution Under 5 Minutes (2011), Jiha (2011), Controlling And Punishment (2014), Tafkik (Dé-construction) (2014) et Tounsa (Forgotten) (2017), La Couleur du phosphate / The Color of phosphate (2022).

Ses films, -des courts métrages entre fiction et expérimental et des longs métrages documentaires de création-, ont été sélectionnés et primés dans divers festivals.

Le festival des Journées cinématographiques Méditerranéennes de Chenini devra accueillir des courts-métrages porteurs de visions critiques ou alternatives de l’avenir, qui donnent la parole à demain, projettent, alertent ou construisent autour du droit des générations futures à un avenir vivable.

Les œuvres qui seront en lice pour le Prix Cinéma engagé, s’articuleront autour des thématiques telles que l’environnement et les changements climatiques, l’éducation et la transmission du savoir, la justice sociale ou encore l’imaginaire comme outil de résistance et de transformation.

Lancé en 2005, ce rendez-vous cinématographique annuel, organisé par l’Association Formes et Couleurs Oasiennes, vise à construire des ponts entre les deux rives de la Méditerranée, à sensibiliser autour de questions culturelles, sociales et environnementales, et à créer un espace de dialogue et d’échange d’idées.