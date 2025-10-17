Le football allemand propose ce week-end l’un de ses rendez-vous les plus attendus : le Klassiker entre le Bayern Munich et le Borussia Dortmund. La rencontre, comptant pour la 8ᵉ journée de Bundesliga, se jouera ce samedi 18 octobre 2025 à 18h30 à l’Allianz Arena, diffusée en direct sur beIN Sports 2.

Un duel au sommet

Comme chaque saison, ce choc entre les deux géants allemands s’annonce intense. Le Bayern, solide prétendant au titre, veut confirmer sa domination sur le championnat. En face, le Borussia Dortmund cherche à créer la surprise et à se repositionner dans la course au podium.

Les Bavarois comptent sur leur attaque menée par Harry Kane et Leroy Sané. Dortmund, emmené par Marco Reus et Niclas Füllkrug, tentera de bousculer la hiérarchie et d’imposer son style offensif. Ce duel reflète la rivalité historique entre Munich et Dortmund, où chaque rencontre peut peser lourd dans la course au titre.

Des dynamiques contrastées

Le Bayern reste sur une série positive avec plusieurs succès convaincants toutes compétitions confondues, grâce à son efficacité offensive et sa maîtrise collective. Le Borussia, plus irrégulier, demeure cependant capable de hausser son niveau lors des grands rendez-vous.

Un rendez-vous immanquable

Le Klassiker attire les regards du monde entier. Intensité, talent et enjeu sportif sont au rendez-vous, promettant un spectacle de haut niveau et un impact direct sur la lutte pour le sommet du championnat allemand.

Infos pratiques :

Chaîne TV : beIN Sports 2

Coup d’envoi : samedi 18 octobre 2025 à 18h30

Lieu : Allianz Arena, Munich