Le ministre de l’Agriculture, des ressources hydrauliques et de la pêche, Ezzeddine Ben Cheikh a qualifié de “production record”, vendredi, les quantités de semences sélectionnées récoltées durant la campagne céréalière actuelle (2024-2025), soit le double de la production enregistrée durant la campagne précédente.

Dans sa réponse aux interrogations des députés du Conseil national des régions et des districts, lors d’une plénière tenue vendredi, Ben Cheikh a indiqué que des instructions ont été données pour l’approvisionnement des agriculteurs en 351 mille quintaux de semences sélectionnées, dont 225 mille quintaux ont été déjà mobilisés dans les régions.

Pour les engrais, le ministre a reconnu qu’un retard a été affiché dans leur distribution, mais les parties concernées se sont rattrapées et œuvrent à mobiliser les quantités nécessaires.

Il a appelé les agriculteurs à informer les structures concernées au ministère du Commerce et de promotion des exportations en ce qui concerne toute spéculation pour assurer les interventions légales nécessaires.

Evoquant la stratégie oléicole, Ben Cheikh a rassuré que son département s’attend à une bonne récolte, ajoutant que les préparatifs ont démarré, depuis le mois de mai 2025.

Et d’ajouter que plusieurs réunions ont été organisées avec les ministères et les structures concernées, et que les efforts ont été déployés en vue d’améliorer les infrastructures de stockage de, relevant de l’Office National de l’Huile (ONH), afin de permettre aux agriculteurs et aux producteurs de stocker leurs récoltes.

Dans le même contexte, il a fait savoir qu’une circulaire a été publiée par la Banque Tunisienne de Solidarité (BTS), en vue d’octroyer des prêts à des conditions avantageuses, pour un montant global de l’ordre de 40 millions de dinars (MD). Ces crédits serviront pour faciliter le financement des différents professionnels du secteur, notamment les producteurs et les petits agriculteurs.

Le ministre a fait savoir, en outre, que la Banque Centrale de Tunisie (BCT) a appelé les banques à faciliter le financement des activités de la filière oléicole, de la production à la commercialisation.

Des actions ont été entreprises pour conquérir de nouveaux marchés prometteurs, à l’export, et pour valoriser l’huile d’olive biologique et conditionnée, a encore fait valoir le ministre de l’Agriculture.

Concernant les quotas des régions en semences subventionnés, il a affirmé que la répartition se fait selon les dispositions d’un cahier des charges, validé par les comités régionaux.

Dans le même cadre, il noté que l’orge fourragère est disponible avec des quantités suffisantes, alors que les quantités de son sont très limitées.

Evoquant la stratégie de lutte contre la cochenille, le ministre a expliqué que son département œuvre à planter des figuiers de Barbarie résistants à cet insecte et favorise toujours une lutte biologique.