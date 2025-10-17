Une prime mensuelle de 130 dinars sera octroyée aux personnes atteintes de la maladie “Xeroderma pigmentosum” (enfants de la lune) pour couvrir une partie des frais d’acquisition des équipements préventifs, conformément à l’article 36 du projet de loi de finances pour l’année 2026.

Les modalités d’octroi de cette prime seront fixées par un arrêté conjoint entre le ministre chargé des affaires sociales, le ministre chargé de la santé et le ministre chargé des finances.

Le projet de loi de finances prévoit également une réduction des taxes sur les bus et les véhicules à 8 ou 9 places acquis par les associations qui soutiennent les enfants atteints de la maladie “Xeroderma pigmentosum”.