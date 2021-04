La Commission des affaires des handicapés et des catégories vulnérables de l’Assemblée a auditionné le ministre des Affaires sociales, Mohamed Trabelsi, et le représentant du ministère de la Santé concernant les moyens de prise en charge par l’Etat et des Caisses sociales des personnes atteintes de la maladie de Xeroderma pidementosum connue aussi sous le nom des “enfants de la Lune”.

Trabelsi a souligné à cette occasion les efforts déployés avec la société civile afin d’assurer l’encadrement psychologique et matériel nécessaires à ces malades.

Le ministère des affaires sociale partage la mission de prise en charge de ces malades à travers un financement annuel des associations chargées d’assurer un encadrement à cette catégorie et ce dans le cadre du financement public des associations conformément au décret 5183 pour l’année 2013.

Il s’agit de près de 600 personnes selon les dernières statistiques a encore précisé la même source signalant la prise en charge par le ministère de près de 200 malades parmi les assurés sociaux affiliés à la caisse nationale d’assurance maladie.

Le ministère de la santé prend en charge les malades non bénéficiaires d’assurance social parmi les porteurs de la carte de soins gratuits ou le bulletin de soin à tarif réduit.

Les députés ont notamment signalé l’absence de statistiques précises concernant le nombre réel de ces malades notamment dans les zones rurales, appelant à intégrer ces malades sous le régime de la caisse nationale d’assurance maladie.

Le directeur général de la santé de base au ministère de la santé, Faycel Ben Salah a notamment appelé pour sa part à la nécessité de réactiver la commission mixte entre le ministère des affaires sociales et le ministère de la santé afin d’examiner les mécanismes exemplaires pour prendre en charge les enfants de la lune.