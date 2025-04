Le président de la République, Kais Saïed, a reçu, mercredi au palais de Carthage, la cheffe du gouvernement, Sarra Zaafrani Zenzri et la ministre des Finances Mechket Slama Khaldi.

La réunion a été consacrée à l’examen des orientations générales de la loi de finances pour l’année 2026, indique un communiqué de la présidence de la République.

Le chef de l’Etat a souligné, à cette occasion, que l’actuelle conjoncture que vit le pays commande impérativement de rompre frontalement avec les anciennes perceptions et visions, recommandant d’accorder toute la priorité requise au volet social et à la consécration d’une fiscalité équitable, préalable nécessaire à instauration de la justice et de l’équité escomptées.

“Autant la justice s’instaure et l’Etat reconquiert son rôle social naturel, autant la stabilité sociale s’installe, et par ricochet, la croissance devient effective et profitable à tous”, a fait remarquer le président Saïed.