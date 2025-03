Le président de la République, Kaïs Saïed, a souligné, lors de son entretien lundi après-midi avec le ministre des affaires sociales, Issam Lahmar, la nécessité de mettre en place de nouvelles législations dans le domaine social, ainsi que dans d’autres secteurs.

Selon un communiqué de la présidence de la république, le chef de l’Etat a affirmé que la révolution législative doit abolir ce qui la précède estimant qu’il n’est pas possible d’accepter des demi-mesures ou des solutions qui ne répondent pas aux attentes du peuple.

Saïed a également appelé à éliminer définitivement certains termes et concepts, tels que la sous-traitance et les contrats à durée déterminée soulignant la nécessité de prioriser la révision du Code du travail.

Il a, en outre, affirmé que l’État fera respecter la loi face à toute tentative de chantage exploitant la sueur des travailleurs ou menaçant de fermer une entreprise précisant que ceux qui recourent à de telles méthodes se trompent dans leur lecture de la Constitution et de l’histoire. Le chef de l’Etat a ajouté que la stabilité sociale constitue le premier préalable naturel à la création de richesse et à une croissance réelle. “Ainsi, tout comme l’employeur a le droit de réaliser un profit légitime, le travailleur a droit à la stabilité, ainsi qu’à un salaire juste et équitable”, a-t-il souligné.