Une opération d’épandage de la margine sera menée sur une superficie de 550 ha d’oliveraies et d’arbres fruitiers au gouvernorat de Ben Arous, pour la saison agricole 2025-2026.

Le responsable de la promotion de la production agricole au Commissariat régional au développement agricole, Ezzeddine Grioui a indiqué à l’Agence TAP que des citernes ont été fournies aux huileries de la région pour stocker les margines servant de pesticides pour les oliviers et éviter les rejets anarchiques ayant des impacts négatifs sur l’environnement.

Cette année, la récolte des olives au gouvernorat de Ben Arous devrait augmenter de 56% par rapport à l’année 2023 pour atteindre 20 mille tonnes, soit 4217 tonnes d’huile.

La superficie dédiée à la culture de l’olivier dans la région s’élève à 7937 ha répartie entre Morneg et El Mhamdia.