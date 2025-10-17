La Fédération italienne de football (FIGC) souhaite organiser un stage en février prochain pour renforcer la préparation de la Nazionale avant les barrages du Mondial 2026. L’initiative, encore à confirmer, dépendra de l’accord des clubs de Serie A.

Une préparation express avant les barrages

Le président de la FIGC, Gabriele Gravina, a indiqué jeudi qu’il comptait « faire appel à la sensibilité de la Serie A » afin d’obtenir l’autorisation d’un court rassemblement.

« Il existe l’hypothèse d’organiser un stage d’au moins deux jours les 9 et 10 février pour que la Nazionale puisse se retrouver entre novembre et mars », a-t-il précisé lors d’une conférence de presse.

Cette fenêtre, insérée entre deux périodes internationales, permettrait au sélectionneur et à son staff de resserrer les liens et de préparer le groupe à un éventuel barrage décisif.

Une qualification encore possible

Grâce à sa victoire 3-0 mardi, l’Italie est assurée de terminer au minimum deuxième du groupe I. La qualification directe reste mathématiquement envisageable : la Squadra Azzurra doit remporter ses deux derniers matches, dont la rencontre décisive contre la Norvège d’Erling Haaland, prévue le 16 novembre à San Siro.

Toutefois, la Norvège possède une avance de trois points et une différence de buts largement supérieure (+26 contre +10 pour l’Italie), un paramètre qui rend la tâche des Italiens particulièrement complexe.

Le spectre des échecs récents

La perspective de passer par les barrages ravive de mauvais souvenirs. L’Italie a manqué les deux dernières Coupes du monde, battue par la Suède lors des qualifications pour le Mondial 2018, puis par la Macédoine du Nord avant la Coupe du monde suivante.

Consciente du poids de ces échecs, la FIGC veut éviter toute improvisation. « Nous avons encore deux matchs à jouer, puis nous réfléchirons à la meilleure manière de préparer la suite », a ajouté Gravina, prudent mais déterminé.

L’enjeu est majeur : retrouver une place au sommet du football mondial et effacer huit années d’absence sur la plus prestigieuse des scènes.