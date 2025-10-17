Le Centre des arts, de la culture et des lettres (CACL), Ksar Saïd, au Bardo, a accueilli, jeudi après-midi, le lancement de la manifestation “Brises Andalouses” qui se tient dans le cadre de l’Octobre musical 2025.

Organisé du 16 au 22 octobre, cet évènement placé sous la supervision du ministère des Affaires culturelles est dédié à l’héritage musical andalou. Des experts en musique andalouse ont pris part à ce rendez-vous démarré avec un séminaire intellectuel autour de l’influence de la musique Andalouse en Tunisie, une exposition documentaire sur les archives du festival du Malouf de Testour et une prestation de la Troupe du Malouf de Testour conduite par Cheikh Badreddine Jebiss.

A cette occasion, la directrice générale du CACL, Wajida Sakkouhi, a souligné l’importance de ces “Brises Andalouses” visant à renouer avec le patrimoine musical andalou en Tunisie à travers l’exploration des caractéristiques d’une créativité musicale alliant originalité et modernité.

La musique andalouse ou arabo-andalouse est le résultat d’un métissage entre la musique arabe venue de l’Orient, la musique afro-berbère du Maghreb et la musique pratiquée dans la Péninsule Ibérique avant l’année 711.

Née dans le raffinement des palais d’al-Andalus, la musique andalouse est le témoignage vivant d’une civilisation cosmopolite, où se mêlaient les cultures arabes, berbères, juives et chrétiennes dans une alchimie savante et sensible.