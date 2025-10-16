La Fondation « Action contre l’exclusion » FACE Tunisie a inauguré jeudi, le centre « Excellence pour l’autonomisation » à la Médina de Tunis, qui a pour objectif de permettre aux femmes et aux jeunes d’exposer leurs produits artisanaux et de leur offrir des ateliers de formation professionnelle dans divers domaines.

La coordinatrice du projet, Ikbal Chebbi, a expliqué que cette initiative représente un village artisanal qui aspire à permettre aux femmes d’apprendre un métier et de valoriser le patrimoine immatériel, à l’instar de la création de couffins, de la broderie à la main, de la poterie, du tissage et de création de « zarbias » (tapis).

Elle a souligné que ce projet cible toutes les tranches d’âge, y compris les femmes retraitées et les jeunes femmes ambitieuses qui ont pu apprendre des métiers associés dans l’imaginaire collectif à des activités masculines, notamment les métiers du cuir et du cuivre.

Le centre comprend des espaces d’exposition des produits artisanaux et une salle numérique équipée d’ordinateurs et de tablettes électroniques modernes, permettant aux femmes et aux jeunes de développer leurs compétences numériques afin de commercialiser leurs produits en ligne.

Pour sa part, la présidente de la Fondation, Zahra Ben Nasr, a indiqué qu’environ un millier de femmes ont bénéficié de ce programme, un nombre susceptible d’augmenter, a-t-elle souligné invitant les personnes intéressées à visiter ce centre pour apprendre un métier ou découvrir le processus de fabrication des produits tunisiens.

Elle a souligné que ce centre aspire à préserver le patrimoine tunisien et à développer le tourisme, car la visite de ce centre permet de promouvoir l’artisanat tunisien qui représente notre patrimoine immatériel, ainsi que de transmettre les connaissances d’une génération à l’autre grâce à des cours de formation.