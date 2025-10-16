L’accord sur la mise en œuvre des programmes de coopération et des accords conclus entre la Tunisie et le Sultanat d’Oman dans le domaine de l’emploi et de l’échange de compétences, la mise en œuvre des recommandations de la commission mixte tuniso-omanaise et l’achèvement des procédures de signature entre les deux parties du projet de protocole d’accord dans le domaine du travail entre le ministère tunisien de l’Emploi et de la Formation professionnelle et le ministère omanais été les principaux thèmes de la rencontre entre le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoudh, et son homologue omanais, Mahad bin Said Bin Baawain.

Selon un communiqué publié jeudi par le ministère de l’Emploi, il a également été convenu d’accélérer la formation d’une équipe de travail conjointe afin de suivre la mise en œuvre des axes de coopération prévus par le programme exécutif de la formation professionnelle et de compléter les procédures nécessaires à la signature du protocole d’accord dans le domaine de l’emploi et de l’échange des compétences entre les deux pays avant la fin de l’année 2025.

Lors de la rencontre qui l’a réuni avec son homologue omanais Mahad bin Said Baawain, en marge des travaux de la sixième session de la Conférence islamique des ministres du travail des pays membres de l’Organisation de coopération islamique (OCI), qui se tient à Doha les 15 et 16 octobre, le ministre de l’Emploi et de la Formation professionnelle, Riadh Chaoud, a présenté les orientations stratégiques du gouvernement tunisien dans le domaine de l’emploi, de la formation professionnelle, de l’entrepreneuriat et des initiatives collectives, exprimant la volonté du ministère de renforcer la coopération et le partenariat dans ce domaine.

Pour sa part, le ministre de l’emploi Omanais a exprimé sa profonde admiration pour l’expérience tunisienne dans le domaine de la formation professionnelle et de l’emploi..