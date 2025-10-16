Une conférence sur le thème « Le processus de modernisation au Japon dans les domaines fiscal et monétaire » a été animée, mardi à l’École nationale d’administration (ENA), par le professeur japonais Inaba Kei-Ichiro. Enseignant à la School of International Corporate Strategy de l’université Hitotsubashi, l’intervenant est également un ancien expert de la Banque centrale du Japon (BOJ).

Cet événement s’inscrit dans le cadre du cycle de conférences « Chaire JICA », organisé en partenariat avec l’Agence japonaise de coopération internationale (JICA).

Le professeur Inaba a présenté les grandes lignes des réformes fiscales et monétaires qui ont marqué la modernisation du Japon. La conférence a réuni des représentants du ministère des Finances et des étudiants de l’ENA.

Un débat interactif a suivi l’exposé, permettant aux participants d’échanger directement avec le conférencier.

En marge de cette manifestation, une délégation japonaise, conduite par Mayumi Miyata, représentante de la JICA en Tunisie, a été reçue par la directrice de l’ENA, Khaoula Abidi. Les deux parties ont réaffirmé leur volonté de renforcer les programmes de coopération existants entre l’École et l’agence nippone.

Selon un communiqué publié mercredi par JICA sur sa page Facebook, le cycle « Chaire JICA » vise à partager l’expérience japonaise en matière de développement avec les étudiants tunisiens, à travers des interventions d’éminents experts dans des domaines tels que l’économie, la finance, l’industrie et l’histoire.