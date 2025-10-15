Le FC Barcelone a officialisé, mercredi, la prolongation du contrat de son milieu de terrain international néerlandais Frenkie de Jong jusqu’en juin 2029, consolidant ainsi la place d’un joueur devenu incontournable dans l’effectif catalan.

Une fidélité renouvelée à Barcelone

Arrivé en 2019 en provenance de l’Ajax Amsterdam, De Jong, 28 ans, aborde désormais sa septième saison au club. Durant cette période, il a participé activement aux succès récents du Barça, remportant deux titres de champion d’Espagne et deux Coupes du Roi.

Malgré des débuts parfois difficiles, le Néerlandais s’est progressivement imposé comme un pilier du jeu barcelonais, en particulier sous la direction de l’entraîneur Hansi Flick, nommé à la tête du club en 2024.

Une prolongation assortie d’un effort salarial

Selon plusieurs médias espagnols, De Jong, considéré comme l’un des joueurs les mieux rémunérés du club, aurait accepté une réduction de salaire dans le cadre de cette prolongation. Cette décision s’inscrit dans une politique d’ajustement salarial menée par la direction du FC Barcelone afin de maintenir l’équilibre financier du club tout en conservant ses cadres.

Une clause libératoire record

Le nouveau contrat inclut une clause libératoire de 500 millions d’euros, une somme qui traduit la volonté du club de verrouiller l’avenir du joueur et de dissuader tout prétendant.

Avec cette prolongation, Barcelone confirme sa confiance en De Jong et poursuit sa stratégie de stabilité autour de joueurs clés de l’effectif.