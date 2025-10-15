La 10e et dernière journée des qualifications africaines pour la Coupe du monde 2026 a livré son verdict, entre confirmations et surprises. Disputée du 12 au 14 octobre, elle a vu plusieurs ténors du continent s’imposer avec autorité, tandis que d’autres équipes ont quitté la compétition sur une note amère.

🇹🇳 Groupe H : la Tunisie s’impose largement

La Tunisie a terminé sa campagne qualificative par un succès net 3-0 face à la Namibie, à Radès. Dans le même groupe, São Tomé-et-Principe a battu le Malawi (1-0), tandis que la Guinée équatoriale et le Liberia se sont neutralisés (1-1).

Une victoire symbolique pour les Aigles de Carthage, déjà assurés de la qualification avant cette dernière journée.

🌍 Les grands d’Afrique répondent présents

Parmi les autres nations en vue :

Le Maroc s’est imposé face au Congo (1-0), confirmant son statut de favori du groupe E.

L’Algérie a battu l’Ouganda (2-1), assurant une fin de parcours solide.

La Côte d’Ivoire a dominé le Kenya (3-0), tandis que le Sénégal a infligé un large 4-0 à la Mauritanie.

Le Nigeria n’a laissé aucune chance au Bénin (4-0), et le Mali s’est illustré avec un succès 4-1 face à Madagascar.

🇿🇲 Groupe E et autres résultats

La Zambie a été battue à domicile par le Niger (0-1), alors que le Burkina Faso a conclu sur une victoire convaincante contre l’Éthiopie (3-1).

Dans le groupe D, le Cap-Vert a brillé (3-0 contre Eswatini), tandis que le Cameroun et l’Angola se sont séparés sur un score nul (0-0).

Les résultats complets montrent la domination des grandes sélections africaines, à l’exception de quelques surprises, comme la victoire du Tchad (3-2) face à la Centrafrique, ou celle de São Tomé-et-Principe (1-0), inattendue face au Malawi.