Tunis, 15 octobre (TAP) — Le temps sera marqué ce mercredi par un passage nuageux dense, avec des pluies temporairement orageuses attendues sur les régions côtières du Nord, selon les prévisions de l’Institut national de la météorologie (INM).

Des précipitations étendues dans l’après-midi

Les pluies gagneront progressivement le reste des régions du Nord et du Centre au cours de l’après-midi, avant de concerner localement le Sud-Est. Ces précipitations pourraient s’accompagner d’orages isolés.

Vent soutenu et mer agitée

Le vent soufflera du secteur sud, relativement fort sur le Golfe de Tunis et les côtes Est, et faible à modéré ailleurs. Des rafales dépassant temporairement les 60 km/h sont possibles lors des averses orageuses. La mer sera agitée dans le Golfe de Tunis et le long des côtes orientales, devenant houleuse sur les autres zones maritimes.

Températures en légère baisse sur le Nord

Les températures maximales varieront entre 27 et 33°C, avec des valeurs autour de 25°C sur les régions côtières du Nord et les hauteurs. Ces conditions annoncent un rafraîchissement progressif par rapport aux journées précédentes, notamment sur les zones montagneuses.