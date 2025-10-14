Le Pr canadien Rachad Antonius présentera son dernier ouvrage ”La Conquête de la Palestine: une guerre de cent ans”, le lundi prochain 20 octobre, au Palais de l’Académie tunisienne des sciences, des lettres et des arts, Beït al-Hikma, à Carthage-Hannibal, à Tunis.

”La Conquête de la Palestine” est un essai paru au mois d’août 2024, aux éditions Écosociété, une maison d’édition indépendante basée À Montréal au Canada. Fondée en 1992 par un groupe de militants indépendants faisant le pari sur la circulation des idées, Écosociété est membre de l’Association nationale des éditeurs de livres (ANEL) et de l’Alliance internationale des éditeurs indépendants.

Dans cet ouvrage, l’auteur et sociologue analyse l’histoire du conflit dans les territoires palestiniens occupés depuis plus de cent ans : de la déclaration de Balfour jusqu’à la guerre contre Gaza déclenchée en octobre 2023. « Pour comprendre l’horreur de Gaza, il faut rappeler l’histoire de la mainmise graduelle du mouvement sioniste sur la terre de Palestine et remettre les pendules à l’heure, écrit l’auteur sur le site de son éditeur.

Selon le Pr Antonius : « La conquête de la Palestine nous permet de jeter un regard différent de celui véhiculé par les grands médias et les élites politiques occidentales…». La présentation de son ouvrage à Beït al-Hikma sera suivie d’une séance débat avec Rachad Antonius, professeur titulaire retraité du département de sociologie de l’Université du Québec à Montréal.

Cet évènement intervient suite à la signature du plan de paix, ce lundi 13 octobre, à Charm Cheikh, en Egypte, et la déclaration pour garantir la fin de la guerre à Gaza qui était assiégée pendant près de deux ans. Cette nouvelle page dans l’histoire de la région devra permettre d’ouvrir le débat chez les académiciens autour des issues possibles du conflit dans les territoires palestiniens occupés.

Résumé de ”La Conquête de la Palestine : une guerre de cent ans” :

« Car le conflit israélo-palestinien n’a pas commencé avec l’attaque du Hamas du 7 octobre. Pour comprendre ce qui s’est passé ce jour-là, et ce qui a suivi, il faut prendre en considération tout ce qui a précédé cette date fatidique. Rachad Antonius présente la conquête de la Palestine à partir de trois moments structurants : la Déclaration Balfour et le Mandat britannique (1917-1922), la création de l’Etat d’Israël (1947-1949) et les accords d’Oslo (1993-1995). Il aborde ensuite des questions délicates qui ont été exacerbées depuis la guerre de Gaza. L’opposition au projet sioniste est-elle une forme d’antisémitisme ? Quelle est la place de la violence de part et d’autre dans le conflit ? Pourquoi les divers plans de paix ont-ils échoué?

Le droit international peut-il indiquer une voie à suivre pour une solution pacifique et équitable ? Quelle est la responsabilité des pays occidentaux à l’égard de la situation au Proche-Orient ? La conquête de la Palestine nous permet de jeter un regard différent de celui véhiculé par les grands médias et les élites politiques occidentales. Seul un renversement de cette dynamique de conquête permettra d’en arriver à une solution durable et d’éviter des catastrophes encore plus coûteuses, tant pour les Palestiniens que pour les Israéliens. »

« Rachad Antonius est Professeur associé au département de sociologie de l’UQAM. Il a été Professeur titulaire de sociologie à l’Université du Québec à Montréal jusqu’à sa retraite en décembre 2020. Il a une formation en sociologie (Ph.D., UQAM) et en mathématiques (M.Sc., Université du Manitoba), peut-on lire sur le site de l’Institut d’études internationales de Montréal (IEIM-UQAM).

Il est également membre associé du CELAT – UQAM, Centre interuniversitaire d’études sur les lettres, les arts et les traditions. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages sur les méthodes quantitatives appliquées aux sciences humaines.

Ses recherches récentes ont porté sur la définition théorique des notions de minorités et de majorités, sur le conflit israélo-palestinien, sur les rapports à la terre et à l’eau dans l’agriculture libanaise, sur les minorités arabes au Québec et enfin sur certains aspects idéologiques dans l’islam politique.

Des publications antérieures ont porté, sur la représentation des Arabes et des musulmans dans les médias québécois, sur les relations ethniques au Québec, sur le racisme et les discriminations, sur la mesure des inégalités, sur les conflits politiques au Proche-Orient, sur les sociétés arabes contemporaines et en particulier sur les révoltes arabes, sur les rapports État/société civile dans le monde arabe et sur la société rurale égyptienne.

Il a travaillé avec des ONG de développement dans le monde arabe et a été consultant pour l’ONU, l’UNICEF, et d’autres agences internationales ou canadiennes. Il a souvent été invité à commenter l’actualité locale ou internationale dans les médias écrits ou électroniques, et il est actif comme personne-ressource dans les milieux de la solidarité ».