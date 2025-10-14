Le temps sera partiellement nuageux sur la plupart des régions, mardi 14 octobre 2025, avant de devenir localement très nuageux dans l’après-midi. Des pluies éparses et provisoirement orageuses sont prévues, selon les prévisions de l’Institut National de la Météorologie (INM).

Des pluies plus intenses sur le Nord-Ouest et le Centre

Les précipitations devraient être plus marquées sur les régions du Nord-Ouest et du Centre, où elles prendront localement un caractère torrentiel. Ces averses se déplaceront ensuite vers les régions de l’Est et, ponctuellement, vers le Sud-Est.

Vent fort et mer agitée sur les côtes

Le vent soufflera du secteur Sud sur le Nord et le Centre, et de l’Est sur le Sud. Il sera relativement fort sur les côtes Est et faible à modéré à l’intérieur du pays. En cas d’orages, les rafales pourront dépasser les 60 km/h. La mer sera très agitée dans le golfe de Tunis et peu agitée à agitée ailleurs.

Températures légèrement en baisse sur les hauteurs

Les températures maximales varieront globalement entre 26 et 32 °C. Sur les hauteurs, elles atteindront environ 24 °C. L’INM appelle à la prudence face aux épisodes pluvieux et aux vents forts attendus dans plusieurs régions.