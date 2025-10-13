Le nombre des étrangers résidents en Tunisie entre 2019 et 2024 a atteint 14.570 résidents, la plupart de l’Afrique subsaharienne.

Les principales motivations de la migration sont les études et la recherche d’emploi, selon les résultats du recensement 2024 de l’Institut National de la Statistique (INS).

Les migrants en provenance de l’Afrique subsaharienne viennent en tête avec (33,6%), suivis des pays du Maghreb avec la Libye (13,2%), l’Algérie (9,1%) puis d’autres pays arabes (17,9%).

S’agissant des pays européens, la France est classée première avec (8%) suivie de l’Italie avec (2,8%).

Les migrants résidents en Tunisie sont répartis comme suit : Tunis capitale (37,3%), Ariana (18,2%) puis dans les villes côtières comme Sousse (11,3%), ensuite Médenine (5,8%) et Sfax (5,2%).

Selon la même source, les plus faibles taux de migrants sont enregistrés dans les gouvernorats de Siliana, Zaghouan et Tozeur.

Les principales motivations des migrants sont, professionnelle (27%), raisons familiales (23%) et études (23%).

Le rapport de l’INS indique que 33,2% des résidents étrangers ont pu accéder au marché du travail entre 2019 et 2024.

S’agissant du niveau d’instruction, les statistiques montrent que (42,5 %) des étrangers ont un niveau de l’enseignement supérieur et (31%) ont un niveau secondaire. Seulement (8,7%) des migrants résidents en Tunisie ont un niveau de l’enseignement primaire et (17,8%) sont analphabètes, précise la même source