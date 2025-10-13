Le film tunisien « Le Pont », deuxième long métrage de Walid Mattar, a remporté le “prix du jury jeune” à la 36ème édition du Festival du Film Arabe de Fameck – Val de Fensch. « Le Pont » est notamment lauréat du prix du meilleur long métrage de la compétition nationale de la 35ème édition des Journées Cinématographiques de Carthage (2024).

𝗦𝗼𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗔𝗱𝗮𝗺 d’Oday Rasheed a remporté le Grand Prix dont le palmarès a été dévoilé samedi soir.

Le Liban était le pays invité au Festival du Film Arabe de Fameck – Val de Fensch 2025 tenu du 2 au 12 octobre. Au total 47 films figurent en sélection officielle, toutes sections confondues.

Le cinéma palestinien, à la fois outil de mémoire et de résistance, a occupé une place toute particulière dans la programmation de ce rendez-vous majeur pour les cinémas du monde arabe en France.

Les films présentés sont autant de miroirs des traumatismes et des blessures, individuels et collectifs des pays frappés par les conflits passés et contemporains. Les cinéastes racontent les luttes quotidiennes et les espoirs de sociétés en crise et en résilience.

Voici le palmarès complet :

Grand Prix : 𝗦𝗼𝗻𝗴𝘀 𝗼𝗳 𝗔𝗱𝗮𝗺, réalisé par Oday Rasheed (Irak, Pays-Bas, Arabie Saoudite, 2024)

Prix de la Presse : 𝗟𝗮 𝗽𝗲𝘁𝗶𝘁𝗲 𝗱𝗲𝗿𝗻𝗶è𝗿𝗲 réalisé par Hafsia Herzi (France, 2025)

Prix du Jury Jeunes : 𝗟𝗲 𝗽𝗼𝗻𝘁 réalisé par Walid Mattar (Tunisie, 2025)

Prix du Documentaire : 𝗟𝗮 𝘃𝗶𝗲 𝗮𝗽𝗿è𝘀 𝗦𝗶𝗵𝗮𝗺 réalisé par Namir Abdel Messeeh (Egypte, France, 2025)

Prix du Public : 𝗦𝘂𝗿 𝗹𝗮 𝗿𝗼𝘂𝘁𝗲 𝗱𝗲 𝗣𝗮𝗽𝗮 réalisé par Olivier Dacourt et Nabil AitakkaouaIi (France, 2025)