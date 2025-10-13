La présidente de la Société tunisienne de gériatrie et de gérontologie, Imen Ksontini, a indiqué qu’à partir de décembre 2025, la gériatrie sera intégrée en tant que spécialité à part entière, à l’instar des autres spécialités médicales, et que la première promotion verra le jour dans les cinq prochaines années.

Elle a ajouté, dans une déclaration à l’agence TAP, en marge de l’ouverture des travaux du quatrième congrès national de gériatrie et de gérontologie, qui se tient pendant deux jours à Hammamet, que la création de cette spécialité a été approuvée lors d’une réunion entre les représentants de la société et le ministre de la Santé le 25 août 2025, dans le but de mieux prendre en charge les personnes âgées et de leur fournir les soins de santé nécessaires dans les meilleures conditions.

Elle a indiqué que les lois proposées concernant cette spécialité importante en Tunisie seront discutées, compte tenu du vieillissement de la population, le pourcentage de personnes âgées de plus de 60 ans étant passé de 9,3 % en 2004 à 16,9 % en 2024.

Elle a souligné la participation d’experts en gériatrie de Tunisie et de l’étranger, ainsi que de nombreux autres spécialistes médicaux, tels que des médecins de famille, des neurologues, des cardiologues et des néphrologues, afin de discuter des questions liées à la santé des personnes âgées dans le but de renforcer l’expertise des professionnels de la gériatrie et d’améliorer les soins prodigués aux personnes âgées.